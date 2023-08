Agita i liquori nello shaker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agita i liquori nello shaker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARMAN

Significato/Curiosità : Agita i liquori nello shaker

Il barman è un esperto di mixologia e servizio delle bevande alcoliche. Uno dei suoi compiti distintivi è agitare liquori e ingredienti nell'apposito shaker per creare cocktail deliziosi e ben bilanciati. Questa tecnica, conosciuta come "shaking", mescola gli ingredienti in modo da amalgamare sapori e aromi, rafforzando l'esperienza sensoriale del cliente. Il barman non è solo un esperto di preparazione, ma anche un artista che trasforma ingredienti in bevande esteticamente attraenti. Con la sua creatività e competenza, il barman crea momenti di piacere e socialità, contribuendo all'atmosfera e all'esperienza nei locali pubblici e nelle feste private.

