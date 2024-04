La definizione e la soluzione di 6 lettere: Uno dei pianeti nani. CERERE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: Nella religione romana Cerere (in latino Ceres, Cereris e in osco: Kerri, Kerres o Kerria) era una divinità materna della terra e della fertilità, nume tutelare dei raccolti, ma anche dea della nascita, poiché tutti i fiori, la frutta e gli esseri viventi erano ritenuti suoi doni, tant'è che si pensava che avesse insegnato agli uomini la coltivazione dei campi. Per questo veniva solitamente rappresentata come una matrona severa e maestosa, ma allo stesso tempo bella e affabile, con una corona di spighe sul capo, una fiaccola in una mano e un canestro ricolmo di grano e di frutta nell'altra. Il flamine cereale presiedeva il suo culto. ...

Cerere ( approfondimento) f

(mitologia) divinità materna della terra e della fertilità nella mitologia romana, ispirata dalla greca Demetra (astronomia) pianeta nano del sistema solare (botanica) nome comune di alcune specie del genere Aegilops, facenti parte della famiglia delle Graminacee

