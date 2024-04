La Soluzione ♚ Una curva geografica La definizione e la soluzione di 4 lettere: Una curva geografica. SENO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una curva geografica: Significato e Curiosità su

Italiano Sostantivo seno ( approfondimento) m sing (pl.: seni) (anatomia) spazio situato tra le mammelle degli esseri umani il seno intermammario si trova in corrispondenza dello sterno (per estensione) , (anatomia) la zona superiore del torace degli esseri umani, corrispondente grosso modo alla regione dello sterno, cuore e polmoni, sia di uomini che di donne il padre/la madre strinse il bambino al seno

il ragazzo poggiò la testa sul seno del padre (in particolare) , (anatomia) parte superiore del torace di una donna, dove si trovano le mammelle una fascia copriva il seno della ragazza

l'ampia scollatura del vestito lasciava intravedere il seno (per estensione) , (anatomia) ciascuna delle due mammelle di una donna il seno destro, il seno sinistro

il neonato succhiava il latte da uno dei seni della madre (per metonimia) , (poetico) gli organi riproduttivi interni di una donna, dove avviene il concepimento e la gestazione benedetta sei tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù ( Ave Maria, 3-4 )

nudo uscii dal seno di mia madre, e nudo vi ritornerò (Libro di Giobbe) (abbigliamento) la porzione di un abito che copre il torace superiore, dove nei tempi antichi (presso l'antica Roma, e anche nel medioevo) si trovava una piega o tasca in cui riporre oggetti il frate trasse dal seno della tonaca un taccuino, e si mise a scrivere (senso figurato) la parte più interna e intima di un luogo in seno all'edificio (o nel seno dell'edificio) si trova una piccola cappella cristiana

i semi iniziavano a germinare nel seno della terra in cui erano stati piantati (senso figurato) il luogo figurato costituito da tutti gli appartenenti a una determinata società o comunità dopo anni passati a vagabondare è tornato nel seno della famiglia

tramite la confessione, un peccatore può rientrare in seno alla chiesa (senso figurato) i sentimenti, pensieri più profondi e intimi di una persona anche se sembra allegro, cova in seno una grande tristezza (geografia) tratto concavo di una linea di costa, marittima, lacustre o fluviale il porto era situato in un seno naturale della costa

quel ramo del lago di Como, tutto a seni e a golfi... (Alessandro Manzoni, I promessi sposi, cap. I) (trigonometria) funzione trigonometrica di un angolo acuto di un triangolo rettangolo, pari al rapporto tra la lunghezza del cateto opposto e quella dell'ipotenusa, rappresentata dalla funzione y = sin ( x ) {\displaystyle \ y=\sin(x)} la tangente di un angolo è definita come il rapporto tra il seno e il coseno dell'angolo stesso (anatomia) nel linguaggio medico, cavità interna di un organo o struttura anatomica il seno mascellare (w.) è uno dei quattro seni paranasali (w.) (botanica) la parte concava di una foglia o altro organo vegetale, dove si incontrano i lobi dell'organo stesso i tre o cinque seni dei lobi di una foglia di edera si dipartono in corrispondenza del picciolo Sillabazione sé | no Pronuncia IPA: /'seno/ Etimologia / Derivazione dal latino sinus Sinonimi (spazio che separa le mammelle umane) solco intermammario, canale intermammario

(parte superiore del torace, di uomini e donne) petto

(entrambe le mammelle di una donna) petto, mammelle (formale), tette (colloquiale), poppe (colloquiale)

(ciascuna delle mammelle di una donna) mammella (formale), tetta (colloquiale), poppa (colloquiale)

(organi riproduttivi interni di una donna) utero, grembo, ventre

(parte di una abito che copre il torace superiore) petto, piega

(parte più interna di un luogo) cavità, interno, profondità, viscere

(luogo figurato costituito da tutti gli appartenenti a una comunità) grembo

(insieme dei sentimenti e pensieri più profondi di una persona) animo, cuore, intimo, sentimento, intimità, profondo

(parte concava di una costa) (di mare) baia, golfo, insenatura, golfo, porto, baia, cala, rada, rientranza (di fiume) ansa, meandro

(cavità interna di organo o struttura anatomica) cavità, incavo Contrari dorso, schiena

( letterario ) esterno, superficie

esterno, superficie (di organo) sporgenza, prominenza

sporgenza, prominenza ( geografia ) punta, capo, promontorio

punta, capo, promontorio (funzione trigonometrica) arcoseno, arcseno, seno inverso, coseno Parole derivate (anatomia) insinuare, reggiseno, sinusale

insinuare, reggiseno, sinusale (funzione trigonometrica) sinusoide, sinusoidale Termini correlati (parte anatomica) allattare, capezzolo, latte, stringere

allattare, capezzolo, latte, stringere (funzione trigonometrica) coseno, sen, seno iperbolico, seno cardinale, tangente Proverbi e modi di dire scaldarsi la serpe in seno o allevare una serpe in seno : aiutare, dare credito, fiducia a qualcuno che si dimostra poi essere un traditore

o : aiutare, dare credito, fiducia a qualcuno che si dimostra poi essere un traditore in seno a : all'interno di, nell'ambito di in seno a questa questione abbiamo due punti da discutere

