La Soluzione ♚ Tramare macchinare La definizione e la soluzione di 6 lettere: Tramare macchinare. ORDIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Tramare macchinare: ordire (arte) (tessile) (abbigliamento) (tecnologia) preparare l'ordito (figurale) fissare le linee principali, predisporre lo schema da seguire (figurale) preparare di nascosto, tramare Sillabazione or | dì | re Etimologia / Derivazione dal latino ordiri cioè "cominciare a tessere" Sinonimi tessere

( senso figurato ) disegnare, tracciare, abbozzare, schizzare, iniziare

disegnare, tracciare, abbozzare, schizzare, iniziare (senso figurato) preparare, predisporre, organizzare, macchinare, architettare, tramare, tessere Parole derivate ordimento, orditoio Altre Definizioni con ordire; tramare; macchinare; Macchinare tramare; Debuttare; Tramare; Macchinare ordire; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Tramare macchinare

ORDIRE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Tramare macchinare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.