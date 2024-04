La Soluzione ♚ Macchinare tramare La definizione e la soluzione di 6 lettere: Macchinare tramare. ORDIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Macchinare tramare: La famiglia Genovese, conosciuta anche con il nome di famiglia Luciano è una delle cinque famiglie mafiose di New York che controlla le attività (criminali e non) della città e di altri stati d'America. La famiglia Genovese è stata sin dalla sua fondazione una delle più potenti e temute famiglie mafiose di Cosa nostra statunitense. Dagli esperti è stata soprannominata Ivy league e Rolls Royce della criminalità organizzata. Nel corso degli anni ha mantenuto rapporti di alleanza con tutte le "famiglie" di Cosa Nostra, soprattutto con quelle di Cleveland, Boston, Buffalo e Filadelfia. Alla fine degli anni settanta, la "famiglia" manipolò ... Altre Definizioni con ordire; macchinare; tramare; Debuttare; Diventare sempre più duro d orecchi; Macchinare ordire; Tramare; Cerca altre soluzioni cruciverba

ORDIRE

