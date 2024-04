La Soluzione ♚ Sdraiato sulla schiena La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sdraiato sulla schiena. SUPINO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su sdraiato sulla schiena: In grammatica latina, il supino è un nome verbale appartenente alla quarta declinazione, di cui sono rimasti in vigore solamente due casi: l'accusativo (auditum) in -um e l'ablativo in -u (auditu); le forme hanno un uso piuttosto raro e limitato e possono essere sostituite da altre costruzioni. In italiano, il supino non è presente. Altre Definizioni con supino; sdraiato; schiena; Curvare la schiena; Piccolo osso della schiena; Cerca altre soluzioni cruciverba

