La definizione e la soluzione di 9 lettere: La promozione delle vendite. MARKETING Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Tedesco

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il marketing (termine inglese, in italiano anche commercializzazione, mercatistica o mercatologia) è un ramo dell'economia che si dedica all'analisi e comprensione di un determinato mercato di riferimento. In particolare, il marketing si focalizza sull'indagine dell'interazione del mercato e degli utenti di un'impresa al fine di ottimizzare le strategie commerciali e promozionali per raggiungere gli obiettivi aziendali. Il termine deriva da market cui viene aggiunta la desinenza del gerundio per indicare la partecipazione attiva, cioè l'azione sul mercato stesso da parte delle imprese. Diverse sono le definizioni possibili del marketing, a ...

Marketing n

(economia) marketing

Sillabazione

Mar | ke | ting

Pronuncia

IPA: /'makti, 'makti/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

vedi marketing