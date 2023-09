Possiede anche la Dacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Possiede anche la Dacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La Renault è un noto produttore di automobili francese che possiede anche il marchio Dacia. L'acquisizione della Dacia da parte della Renault risale al 1999, e da allora Dacia è diventata una filiale chiave all'interno del gruppo Renault. Dacia è rinomata per la produzione di veicoli a prezzi accessibili e di alta qualità, ed è particolarmente nota per il suo approccio economico alla produzione di automobili senza compromettere la qualità. I veicoli Dacia, come il Duster, il Sandero e il Logan, sono diventati popolari in Europa e in altre parti del mondo grazie alla loro affidabilità e al rapporto qualità-prezzo. La Renault sfrutta la posizione di Dacia per competere in segmenti di mercato diversi e per offrire una gamma più ampia di veicoli ai consumatori.

