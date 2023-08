La consegna d un documento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La consegna d un documento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RILASCIO

Significato/Curiosita : La consegna d un documento

Il documento di trasporto (in acronimo ddt ) è un documento previsto dalla legge italiana in tema di trasporto delle merci, che in vari casi ha sostituito... Pre-rilascio). nella maggior parte delle architetture di un sistema operativo, alcune operazioni possono non essere svolte attraverso il pre-rilascio: ciò... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

