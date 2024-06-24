Per i suoi tempi era una rivista molto osé

SOLUZIONE: PLAYBOY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Per i suoi tempi era una rivista molto osé" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Per i suoi tempi era una rivista molto osé". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Playboy? Playboy è conosciuto come una rivista che, ai suoi tempi, si distingueva per contenuti audaci e spesso considerati provocanti, spingendo i limiti della moralità e del gusto. La pubblicazione ha rivoluzionato il mondo dell'intrattenimento adulto, offrendo anche interviste di personaggi famosi e articoli di cultura. La sua natura innovativa e il coraggio di sfidare le convenzioni lo hanno reso un simbolo di modernità e libertà di espressione.

Se la definizione "Per i suoi tempi era una rivista molto osé" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Per i suoi tempi era una rivista molto osé" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Playboy:

P Padova L Livorno A Ancona Y Yacht B Bologna O Otranto Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Per i suoi tempi era una rivista molto osé" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

