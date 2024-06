minute = all ultimo minuto

: fm – sito di statistiche, radio e comunità musicale Last – serie TV coreana Last – unità anglosassone di misura di volume, dell'epoca medievale LAST – sigla per Local anesthetics systemic toxicity. Last – album degli Agitation Free Last – album degli Uverworld Last – album degli The Unthanks Last.

Tedesco: Sostantivo: Last . peso, carico, merce. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache, edizione online su dwds.de. Duden Rechtschreibungswörterbuch, voce "Last" (edizione online su duden.de).