La Soluzione ♚ La ha lesta il borsaiolo La definizione e la soluzione di 4 lettere: La ha lesta il borsaiolo. MANO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La ha lesta il borsaiolo: Nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. Comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. La mano è il primo strumento del genere umano, nell'Homo sapiens è anche un mezzo di espressione quando aiuta la parola o la sostituisce tramite la lingua dei segni. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Nei primati la mano è l'organo prensile che si trova all'estremità distale dell'arto superiore, collegato a questo tramite il polso. Comprende cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile. La mano è il primo strumento del genere umano, nell'Homo sapiens è anche un mezzo di espressione quando aiuta la parola o la sostituisce tramite la lingua dei segni. mano ( approfondimento) f sing (pl.: mani) (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) nell'uomo, organo prensile posto all'estremità del braccio, collegato a questo tramite il polso, formata da cinque dita, che costituiscono la parte più predisposta al senso tattile porre la mano sulla spalla (per estensione) tocco, stile caratteristico di un pittore o di uno scultore Dallo stile della pennellata traspariva la mano di Monet. passata di colore, strato di vernice La prima mano era asciutta, allora l'imbianchino iniziò a passare la seconda mano. lato, parte destra o sinistra specie di una strada In Inghilterra le auto tengono la mano sinistra (carte) fase di una partita a carte al termine della quale le carte verranno raccolte e ridistribuite ai giocatori Alla seconda mano il bluff non gli riuscì, ma alla mano successiva ebbe un poker d'assi servito e vinse tutta la posta in palio senza difficoltà. (senso figurato) aiuto, supporto Vistala in difficoltà, il vicino le diede una mano a portare in casa la spesa. (araldica) figura araldica convenzionale che rappresenta la mano destra aperta; va blasonata la posizione secondo cui mostra la palma (appalmata) o il dorso (contrappalmata) Sillabazione mà | no Pronuncia IPA: /'ma.no/ Ascolta la pronuncia : Etimologia / Derivazione dal latino manus Citazione Sinonimi arto, estremità

organo prensile, organo tattile, palma, palmo, le dita

( senso figurato ) stile, impronta, maniera

stile, impronta, maniera (di colore) strato, passata

strato, passata (di carte da gioco) giro, turno, smazzata

giro, turno, smazzata (di strada) lato, parte, banda, direzione

lato, parte, banda, direzione arbitrio, autorità, potere

modo, stile, tecnica Parole derivate asciugamano, baciamano, bimane, contromano, destrimano, manciata, manata, manesco, manetta, manette, manica, manico, maniglia, manipolare, manipolo, manovale, manufatto, manomettere, maniare, smanettare, soprammano Iponimi pollice, indice, medio, anulare, mignolo Alterati ( peggiorativo ) manaccia

manaccia ( diminutivo ) manina

manina (accrescitivo) manona Proverbi e modi di dire chiedere la mano di una donna : chiedere una donna in sposa

: chiedere una donna in sposa fuori mano : non facile da raggiungere

: non facile da raggiungere dare una mano : porgere aiuto

: porgere aiuto toccare con mano appurare

appurare a mano a mano : progressivamente

: progressivamente a mano salva :

: scherzo (o gioco) di mano scherzo (o gioco) di villano

lanciare il sasso e ritirare la mano , commettere un'azione per poi far finta di non avere nessuna colpa

, commettere un'azione per poi far finta di non avere nessuna colpa uomo alla mano , persona disponibile, affabile

, persona disponibile, affabile fare qualcosa a mano , fare qualcosa con le mani, senza l'ausilio di processi meccanici o industriali

, fare qualcosa con le mani, senza l'ausilio di processi meccanici o industriali mano nella mano , mano stretta a un'altra, si dice di norma di persone che camminano insieme

tenersi per mano, azione di tenere stretta la mano di una persona, generalmente si tratta di innamorati mentre camminano - spesso intrecciandosi le dita ' prendersi per mano , azione che prevede di prendere e tenere la mano a una persona - per poi lasciarla o stringerla continuando a tenerla

azione che prevede di prendere e tenere la mano a una persona - per poi lasciarla o stringerla continuando a tenerla prendere la mano, azione che prevede di mettere la mano di un’altra persona nella propria con lo scopo di tenergliela creando affinità, complicità e tenerezza.

azione che prevede di mettere la mano di un’altra persona nella propria con lo scopo di tenergliela creando affinità, complicità e tenerezza. dare la mano , porgere la mano a una persona (ad es. ha dato la mano a Mary per aiutarla a superare l'ostacolo : l'amico porge la mano per aiutarla ma poi la lascia) oppure nel senso di andare in giro tenendosi per mano (ad es. Stefano ha dato la mano a Marta , nel senso che ha intenzionalmente messo la sua mano in quella dell’amica per tenergliela mentre camminano assieme: in questo caso la mano non viene lasciata subito ma tenuta e stretta per lungo tempo)

, porgere la mano a una persona (ad es. : l'amico porge la mano per aiutarla ma poi la lascia) oppure nel senso di andare in giro tenendosi per mano (ad es. , nel senso che ha intenzionalmente messo la sua mano in quella dell’amica per tenergliela mentre camminano assieme: in questo caso la mano non viene lasciata subito ma tenuta e stretta per lungo tempo) tenere la mano, avere la propria mano in quella di un’altra persona es. In quel putiferio di Magaluf era davvero facile perdersi data la gran confusione presente, eppure loro non si persero, perché lui le teneva così stretta la mano alla sua che era impossibile perdersi di vista! baciare la mano , dare un bacio alla mano di una persona

dare un bacio alla mano di una persona prendere in mano : iniziare

: iniziare prendere in mano una situazione , affrontarla con decisione

, affrontarla con decisione stringere la mano , salutare qualcuno in accordo, con affetto, amicizia e/o sentimento

, salutare qualcuno in accordo, con affetto, amicizia e/o sentimento calcare la mano , quando qualcuno approfitta della propria posizione sociale e/o politica per infierire o esagerare con comportamento prepotente contro uno o più individui Altre Definizioni con mano; lesta; borsaiolo; Si esegue per posteggiare; Il casato di Pietro il Grande; L ha lesta il borsaiolo; Cerca altre soluzioni cruciverba

