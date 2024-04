La definizione e la soluzione di 6 lettere: La Harris vice di Biden. KAMALA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Kamala Devi Harris (/'kml 'dev 'hærs/, ; Oakland, 20 ottobre 1964) è un'avvocatessa e politica statunitense, 49º vicepresidente degli Stati Uniti d'America dal 20 gennaio 2021.Nata a Oakland da madre indiana, immigrata da Chennai, e da padre di origine giamaicana, Kamala Harris studia alla Howard University e all'Hastings College of the Law di San Francisco. Dopo gli studi, lavora come vice procuratrice distrettuale della Contea di Alameda dal 1990 al 1998. Dopo aver lavorato per due anni presso quell'ufficio, nel 2003 è eletta procuratrice distrettuale di San Francisco, sconfiggendo il procuratore in carica Terence Hallinan. ...

vicepresidente m e f sing

(politica) (diritto) (economia) chi sostituisce un presidente in caso di morte di questi Kamala Harris è la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti d'America

Sillabazione

vi | ce | pre | si | dèn | te

Pronuncia

IPA: /vitepresi'dnte/

Etimologia / Derivazione

formato da vice- e da presidente

Parole derivate

vicepresidenza

Termini correlati