La Soluzione ♚ L intelligence di Biden La definizione e la soluzione di 3 lettere: L intelligence di Biden. CIA La CIA (AFI: /'ia/; in inglese /si'e/), sigla di Central Intelligence Agency ("Agenzia d'intelligence centrale"), è un'agenzia di spionaggio civile del governo federale degli Stati Uniti d'America, facente parte della United States Intelligence Community, che rivolge le sue attività all'estero. Quando venne creata, aveva la funzione di creare una struttura di studio e analisi delle informazioni riguardanti la politica estera, ... Altre Definizioni con cia; intelligence; biden; National Intelligence Division; La sigla della Defense Intelligence Agency; La Harris vice di Biden; Il KGB di Biden;

CIA

