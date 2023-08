Imbrogliare al gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imbrogliare al gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARARE

Significato/Curiosita : Imbrogliare al gioco

Totalmente indifferente al suo arrivo. la notte, antonio e alice sono in camera, ma stavolta il calciatore non si fa imbrogliare. capisce, però, i sentimenti... Impedisce il regolare svolgimento del gioco. particolarmente grave è il barare in ambito di giochi d'azzardo, ovvero con premio in denaro; può costituire...