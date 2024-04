La definizione e la soluzione di 8 lettere: Frutteto d aranci e limoni. AGRUMETO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il giardino della Kolymbethra (termine greco che indica un tipo di piscina utilizzata in età romana per giochi acquatici) è un sito archeologico di grande rilevanza naturalistica e paesaggistica, ubicato in una piccola valle nel cuore della Valle dei Templi ad Agrigento. Nel 1999 la Regione Siciliana lo affidò in concessione gratuita al Fondo Ambiente Italiano (FAI) per un periodo di 25 anni, mettendo fine alla situazione di abbandono in cui era caduto negli ultimi decenni del Novecento; in seguito a ciò è divenuto uno dei luoghi di interesse archeologico/naturalistico di grande importanza a livello territoriale e nazionale. Il restauro ...

agrumeto m sing (pl.: agrumeti)

(botanica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

a | gru | mé | to

Pronuncia

IPA: /agru'meto/

Etimologia / Derivazione

deriva da agrume