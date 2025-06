Bucce di limoni nei cruciverba: la soluzione è Scorze

SCORZE

Curiosità e Significato di "Scorze"

Vuoi sapere di più su Scorze? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scorze.

Perché la soluzione è Scorze? Scorze sono le parti esterne e colorate dei limoni, ricche di oli essenziali e aroma intenso. Utilizzate in cucina per insaporire dolci e piatti salati, o in profumeria per la loro fragranza fresca, rappresentano un ingrediente versatile e profumato. Conoscere le scorze permette di valorizzare al massimo i limoni, sfruttandone tutto il potenziale aromatico e gustativo.

Bucce d arancia o limoneColore di una macerazione di mosto e bucceNe sono ricchi i limoniUn frutteto di aranci e limoni

Come si scrive la soluzione Scorze

Non riesci a risolvere la definizione "Bucce di limoni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

Z Zara

E Empoli

