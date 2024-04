La definizione e la soluzione di 4 lettere: Le domandine da concorsi. QUIZ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il quiz è una domanda o una serie di domande, in forma verbale o scritta, predisposte allo scopo di saggiare la preparazione o la memoria del candidato al quale vengono poste in televisione come Doppio Slalom per la Fininvest e Pronto chi gioca per la Rai.

quiz ( approfondimento) m

(forestierismo) (gioco) (scuola) domanda predisposta, quesito posto ai partecipanti ad un gioco (allo scopo di ottenere un premio), ad un concorso o ai candidati ad un esame per valutare la loro preparazione culturale oppure come test d’analisi delle attitudini personali

Sillabazione

Lemma non sillababile

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

abbreviazione dell'inglese inquisition che vuol dire domanda, interrogazione; dall’angloamericano quiz che deriva dal latino quis ovvero "chi"

Sinonimi

domanda, quesito, questionario

(tv) gioco, gioco a premi, concorso a premi

gioco, gioco a premi, concorso a premi (in esami, concorsi) esame, test, prova

esame, test, prova enigma, indovinello, telequiz

Contrari

risposta, soluzione

Parole derivate

quizzarolo

Alterati