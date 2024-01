La Soluzione ♚ Un soggiorno all aria

La definizione e la soluzione di: Un soggiorno all aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il campeggio è un modo di trascorrere una vacanza all'aria aperta alloggiando in ripari temporanei o permanenti che possono essere tenda, roulotte o caravan, in sosta libera o in aree attrezzate pure chiamate campeggi. Rappresenta una forma alternativa al turismo tradizionale, in albergo o appartamento, a cui si rivolge un gran numero di persone nel mondo. Il turismo in campeggio è anche chiamato turismo in libertà, turismo on plein air o turismo outdoor. Italiano Sostantivo campeggio ( approfondimento) m sing (pl.: campeggi) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale campeggio prima persona singolare dell'indicativo presente di campeggiare Sillabazione cam | pég | gio Pronuncia IPA: /kam'peddo/ Etimologia / Derivazione vedi campeggiare Sinonimi campeggista, accampamento, campo, attendamento Parole derivate autocampeggio

Altre risposte : campeggio; soggiorno; aria;