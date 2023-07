Atterrare sulla superficie della Luna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Atterrare sulla superficie della Luna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ALLUNARE

Significato/Curiosita : Atterrare sulla superficie della luna

1969 il primo atterraggio umano sulla superficie della luna. durante le missioni apollo furono raccolti e portati sulla terra 381,7 kg di campioni del... Programma apollo con equipaggio; la terza missione ad allunare sulla superficie, e la prima ad allunare sugli altopiani lunari. fu l'ultima delle "missioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

