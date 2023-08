Un batuffolo per prelievi medici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un batuffolo per prelievi medici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TAMPONE

Significato/Curiosita : Un batuffolo per prelievi medici

Sangue (heilig-bloedbasiliek) a bruges (belgio). un'ulteriore ampolla con un batuffolo di cotone imbevuto nel sangue e risalente alla serenissima repubblica... Di microrganismi patogeni da cavità del corpo tampone faringeo tampone uretrale tampone vaginale tampone – batuffolo di materiale assorbente da applicare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Un batuffolo per prelievi medici : batuffolo; prelievi; medici; Abbandoni o prelievi ; Sportello per prelievi ; Consente prelievi lampo; Un esame di medici na nucleare; Lo redigono sia medici che arbitri; In medici na l apparecchio con il nebulizzatore; medici esperti dell infanzia; Una squadra di medici

