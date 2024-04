La definizione e la soluzione di 10 lettere: Cercare la giusta posizione. ASSESTARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Verbo

Transitivo

Significato e Curiosità su: One Piece (ONE PIECE - , Wan Pisu) è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankobon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L'edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001. La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito un frutto del diavolo. Reclutando compagni per formare una ...

assestare (vai alla coniugazione)

mettere a punto e regolare con cura e precisione assestare l'orientamento di un fucile verso il bersaglio (senso figurato) scagliare un colpo con cura e precisione gli assestò un pugno dritto sulla nuca disporre con ordine e cura, in modo da ottenere una disposizione equilibrata e aggraziata assestò la gonna, in modo che non facesse pieghe

i marinai assestarono il carico nel bastimento, stando attenti che fosse uniforme (per estensione) mettere o rimettere in ordine, risolvendo le situazioni intricate l'amministratore delegato riuscì ad assestare il bilancio dell'azienda

Sillabazione

as | se | stà | re

Pronuncia

IPA: /asses'tare/

Etimologia / Derivazione

da sesta o sesto, nel senso di "compasso"

Sinonimi

accomodare, adattare, ordinare

(la mira, il tiro) aggiustare, regolare, correggere

aggiustare, regolare, correggere (uno schiaffo) dare, mollare, sferrare

dare, mollare, sferrare (familiare) affibbiare, rifilare, allentare, allungare

affibbiare, rifilare, allentare, allungare appioppare, dare, mettere a segno

disporre, mettere in sesto, ordinare, riordinare, sistemare

adattare, accomodare, correggere, disporre, assettare

(scagliare con precisione un colpo) vibrare, menare

(mettere in ordine) risistemare

Contrari

dissestare, scompigliare, sconvolgere, confondere

Parole derivate

(riflessivo) assestarsi

assestamento, rassestare, riassestare, assestato

Termini correlati