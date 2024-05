La Soluzione ♚ Sminuzzata sul tagliere

: TRITATA

Curiosità su Sminuzzata sul tagliere: Piatto tipico del varesotto e dell'alto milanese a base di polenta e carne sminuzzata. la polenta con i ciccioli, è una ricetta diffusa nella maggior parte... Il surimi (, surimi), traducibile in italiano con "pesce tritato", è un prodotto composto essenzialmente di polpa di merluzzo (generalmente d'Alaska) e carboidrati, confezionato di norma in cilindretti colorati arancioni e bianchi formati da vari strati di sfoglia di polpa di pesce arrotolata e tenuta insieme da addensanti di tipo alimentare. La definizione giuridica di surimi è preparazione a base di proteine di pesce. È un tipo di preparazione diffusa da alcuni secoli in Giappone che, grazie alle nuove tecniche di produzione e conservazione industriale, si è diffusa in tutto il mondo. Sebbene nella dizione comune siano noti come ...

