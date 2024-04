La Soluzione ♚ Il Bruno di 5 minuti La definizione e la soluzione di 5 lettere: Il Bruno di 5 minuti. VESPA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il bruno di 5 minuti: La Vespa è un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La Vespa è stata esposta nei musei di design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo. Fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La Vespa è un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere aeronautico Corradino D'Ascanio. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi al mondo nonché più volte utilizzato come simbolo del design italiano. La Vespa è stata esposta nei musei di design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo. Fa parte della collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York. vespa ( approfondimento) f sing (pl.: vespe) (zoologia) , (entomologia) insetto alato dell'ordine degli Imenotteri Vespidi; la sua classificazione scientifica è Vespula germanica ( tassonomia) (tecnologia) celebre e storico modello di scooter prodotto dalla Piaggio dal 1946 ad oggi una vecchia vespa può valere anche 10.000,00 euro Sillabazione vè | spa Pronuncia IPA: /'vspa/ Etimologia / Derivazione (animale) dal latino vespa; (scooter) dal rumore provocato dal motore dello scooter simile a quello di una vespa Citazione Parole derivate vespaio Alterati ( diminutivo ) vespetta, vespina

vespetta, vespina ( accrescitivo ) vespona, vespone

Il Bruno di Cinque minuti; Avviò la costruzione del Colosseo; Il compagno di Bruno e di Calandrino; La paga per 60 minuti;

VESPA

La soluzione verificata di 5 lettere per risolvere 'Il Bruno di 5 minuti' è VESPA.