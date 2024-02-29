Il compagno di Bruno e di Calandrino

Home / Soluzioni Cruciverba / Il compagno di Bruno e di Calandrino

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il compagno di Bruno e di Calandrino' è 'Buffalmacco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BUFFALMACCO

Perché la soluzione è Buffalmacco? Buffalmacco è un personaggio noto per la sua allegria e il suo ruolo di amico di Bruno e Calandrino, con i quali condivide scherzi e avventure. La sua presenza aggiunge vivacità alle storie, rappresentando l’ironia e il divertimento. Spesso coinvolto in situazioni comiche, Buffalmacco incarna lo spirito leggero e scanzonato del gruppo, contribuendo a creare atmosfere di allegria e complicità tra i personaggi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il compagno di Bruno e di Calandrino" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il compagno di Bruno e di Calandrino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il compagno di Bruno e di Calandrino nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Buffalmacco

La soluzione associata alla definizione "Il compagno di Bruno e di Calandrino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il compagno di Bruno e di Calandrino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Buffalmacco:

B Bologna U Udine F Firenze F Firenze A Ancona L Livorno M Milano A Ancona C Como C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il compagno di Bruno e di Calandrino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un simpatico personaggio del DecameronCosì si credeva Calandrino burlato da Bruno e BuffalmaccoÈ compagno di CalandrinoIl compagno della Volpe in PinocchioUn compagno di SandokanRelativo a una terra di colore giallo-bruno