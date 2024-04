La Soluzione ♚ Assicurare personalmente La definizione e la soluzione di 9 lettere: Assicurare personalmente. GARANTIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Assicurare personalmente: L'Istituto nazionale di statistica (conosciuto anche come Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. L'operato dell'istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di garantire l'imparzialità e la completezza dei dati raccolti e pubblicati. I contenuti pubblicati dall'Istat sono disponibili con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0. ... Italiano Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: L'Istituto nazionale di statistica (conosciuto anche come Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. L'operato dell'istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha il compito di garantire l'imparzialità e la completezza dei dati raccolti e pubblicati. I contenuti pubblicati dall'Istat sono disponibili con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0. ... garantire (vai alla coniugazione) tutelare qualcuno in caso di evento imprevisto (diritto) (economia) tutelare le esigenze economiche di un soggetto (diritto) (familiare) prevenire problematiche di vario tipo affinché non accadano (gergale) confermare con fermezza e decisione qualcosa a qualcuno "Ti garantisco che potrei farlo" definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu per garantire il riscaldamento,il raffreddamento e la ventilazione all'interno dell'abitacolo le bocchette di ventilazione del veicolo devono essere aperte dare per sicuro Sillabazione ga | ran | tì | re Pronuncia IPA: /garan'tire/ Etimologia / Derivazione dal francese garantir Sinonimi dare per certo, affermare, sostenere

(di oggetto) dare garanzia, assicurare

dare garanzia, assicurare tutelare, proteggere Contrari negare Parole derivate garantirsi Altre Definizioni con garantire; assicurare; personalmente; Assicurare con impegno; Assicurare con corde; Consente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle future; Andare personalmente; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Assicurare personalmente

GARANTIRE

La risposta verificata di 9 lettere per risolvere 'Assicurare personalmente' è GARANTIRE.