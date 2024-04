La Soluzione ♚ Assicurare con impegno La definizione e la soluzione di 9 lettere: Assicurare con impegno. GARANTIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Assicurare con impegno: Secondo la propaganda tedesca avrebbe dovuto essere insuperabile, e si impegnò con energia e determinazione a migliorarle. complessivamente il fronte, dai... L'Istituto nazionale di statistica (conosciuto anche come Istat) è un ente pubblico di ricerca italiano che si occupa dei censimenti generali della popolazione, dei servizi e dell'industria, dell'agricoltura, di indagini campionarie sulle famiglie e di indagini economiche generali a livello nazionale. L'operato dell'istituto è supervisionato dalla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica della Presidenza del Consiglio dei ... Altre Definizioni con garantire; assicurare; impegno; Assicurare personalmente; Assicurare con corde; Consente di assicurare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelle future; Fastidioso impegno; Impegno a parole; Un impegno a parole;

La risposta a Assicurare con impegno

GARANTIRE

G

A

R

A

N

T

I

R

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Assicurare con impegno' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.