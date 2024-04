La Soluzione ♚ Un assaggio di liquido La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un assaggio di liquido. SORSATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un assaggio di liquido: Lo spagnolo (nome nativo: español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee. Al 2022, è parlata da 548,3 milioni di parlanti totali. Secondo un'indagine di SIL International, è la quarta lingua più parlata al mondo (dopo l'inglese, il cinese mandarino e l'hindi), con quasi 550 milioni di persone che la parlano. Secondo uno studio del 2020 dell'Instituto Cervantes, lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo dopo il cinese, con 463 milioni di persone di madrelingua. Il suo lessico è molto simile a quello portoghese (89%), catalano (85%), ... Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Lo spagnolo (nome nativo: español), detto anche castigliano (castellano), è una lingua appartenente al gruppo delle lingue romanze della famiglia delle lingue indoeuropee. Al 2022, è parlata da 548,3 milioni di parlanti totali. Secondo un'indagine di SIL International, è la quarta lingua più parlata al mondo (dopo l'inglese, il cinese mandarino e l'hindi), con quasi 550 milioni di persone che la parlano. Secondo uno studio del 2020 dell'Instituto Cervantes, lo spagnolo è la seconda lingua madre al mondo dopo il cinese, con 463 milioni di persone di madrelingua. Il suo lessico è molto simile a quello portoghese (89%), catalano (85%), ... sorso m sing(pl.: sorsi) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione sór | so Pronuncia IPA: /'sorso/ Etimologia / Derivazione dal latino sorpsus Sinonimi sorsata, goccio, goccia, assaggio, centellino, dito, lacrima Parole derivate sorsare, sorsata Altre Definizioni con sorsata; assaggio; liquido; Nel mezzo dell assaggio; L assaggio di un programma informatico; Maneggia molto liquido; Fango liquido; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un assaggio di liquido

SORSATA

S

O

R

S

A

T

A

La e verificata di 7 lettere per risolvere 'Un assaggio di liquido' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.