La definizione e la soluzione di 5 lettere: Adoperare consumare. USARE - SERVIRSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Verbo

Transitivo

usare (vai alla coniugazione)

utilizzare qualcosa per uno scopo per usare il computer della biblioteca devi essere iscritto (gergale) sfruttare qualcuno per mancanza di esperienza delle leggi e/o poca consapevolezza delle conseguenze per averle infrante, in genere per scopi non leciti oppure per propria mera soddisfazione materiale lo so, quasi ognuno può fare delle scelte nella vita; vero è però che alcuni molto giovani vengono letteralmente usati senza alcuna considerazione (familiare) raggirare una o più persone per raggiungere posizioni di prestigio, fama e/o fare i propri interessi presso altre ancora "L'hai usata! Non ti perdonerà mai" (per estensione) rendersi compartecipe della proprietà oppure giovarsi di qualche bene di consumo in modo piacevole ed in genere con passione per un po' di tempo ha usato il Riva tendendolo perfettamente ma ora vuole venderlo

Sillabazione

u | sà | re

Pronuncia

IPA: /u'zare/

Etimologia / Derivazione

dal latino usare

Sinonimi

(utensile, macchinario, ecc.) utilizzare, adoperare, impiegare

utilizzare, adoperare, impiegare aver l’abitudine, essere solito

(astuzia, forza, ecc.) praticare, esercitare, operare, agire

praticare, esercitare, operare, agire essere di moda, andare, furoreggiare

servirsi, valersi, usufruire, fare uso

Contrari

(utensile, macchinario, ecc.) abbandonare, gettare

abbandonare, gettare trascurare, tralasciare

Parole derivate

usabile

Termini correlati

utilizzare

Proverbi e modi di dire