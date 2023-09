Origina il fiume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Origina il fiume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SORGENTE

Significato/Curiosità : Origina il fiume

Una "sorgente" è il punto di origine di un corso d'acqua, come un fiume o un torrente. Questo è il luogo in cui l'acqua emerge naturalmente dalla terra, spesso da sotterranei serbatoi d'acqua o da falde acquifere, per fluire sulla superficie e dare inizio al flusso di un fiume. Le sorgenti possono variare notevolmente in dimensioni, da piccoli ruscelli a grandi fiumi. Sono importanti perché forniscono acqua fresca e pulita all'ecosistema circostante e spesso sono considerate aree di valore ecologico e naturalistico. Molte sorgenti sono anche sorgenti di acqua potabile per le comunità umane e svolgono un ruolo essenziale nell'approvvigionamento idrico.

Altre risposte alla domanda : Origina il fiume : origina; fiume; Gli origina li sono ameni; Quello meteorico può origina re una pioggia di stelle cadenti; origina rono con i Romani i Romeni; Sono uguali all origina le; origina li non falsificati; Lo trova il fiume alla foce; Un fiume che sfocia in un altro; Il fiume sulle cui rive Cimone distrusse la flotta persiana; Passaggio a piedi d un fiume ; Il letto del fiume che scorre;

Cerca altre Definizioni