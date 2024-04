La Soluzione ♚ Le tende dell alcova La definizione e la soluzione di 7 lettere: Le tende dell alcova. CORTINE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Le tende dell alcova: Cortina d'Ampezzo (Anpezo in ladino, Hayden in tedesco) è un comune italiano di 5 517 abitanti della provincia di Belluno in Veneto, posto nella regione storico-geografica della Ladinia. Nota località turistica invernale ed estiva, nonché teatro di numerosi eventi sportivi di rilevanza internazionale legati alla montagna e agli sport invernali, è stata teatro delle Olimpiadi invernali del 1956 e dei Campionati mondiali di sci alpino del 1932, del 1941 (in seguito annullati) e del 2021. Altre Definizioni con cortine; tende; alcova; Gli abitanti del bellunese detti anche ampezzani; Avvolgono bei letti; Si dice di vino che tende al gusto zuccherino; Villaggio con tende e bungalow; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Le tende dell alcova

CORTINE

C

O

R

T

I

N

E

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Le tende dell alcova' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.