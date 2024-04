La Soluzione ♚ Le patatine con gli aperitivi

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Le patatine con gli aperitivi. FRITTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su Le patatine con gli aperitivi: Le patate fritte sono un alimento a base di patate tagliate a fette di forma allungata e fritte in vari modi nei diversi paesi: in Belgio si usa il sego bovino "Blanc de bœuf" in una speciale friggitrice, ma in generale sono gli oli vegetali i più diffusi; in Italia e Spagna le patate sono cotte anche al forno fino a quando non assumono la caratteristica croccantezza, e poi servite. Le varietà in commercio sono impacchettate per la vendita, di solito in buste. Le patate fritte sono uno snack molto importante nel mercato dei Paesi anglofoni. Ci sono molte differenze riguardo al nome delle patate fritte nei paesi di lingua inglese. Nel Nord ...

Altre Definizioni con fritte; patatine; aperitivi;