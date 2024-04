La Soluzione ♚ Avvizziscono presto La definizione e la soluzione di 5 lettere: Avvizziscono presto. FIORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Avvizziscono presto: Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme, nel quale si sviluppano i gametofiti, avviene la fecondazione e si sviluppa il seme. Il fiore è composto da una serie di organi laterali (omologhi delle foglie e brattee) che hanno perso la funzione fotosintetica e acquisito una funzione protettiva verso il fiore durante lo sviluppo, attrazione degli impollinatori, e produzione e protezione dei gametofiti. Il fiore deriva dalla differenziazione dell'apice di un fusto, che può essere portato su un normale fusto vegetativo o su un fusto specializzato detto infiorescenza. Questa differenziazione, detta induzione fiorale o induzione antogena, ... Altre Definizioni con fiori; avvizziscono; presto; Si spende a Budapest; Rendono belle le aiole; È presto fuori peso; Necessità di far presto; Cerca altre soluzioni cruciverba

