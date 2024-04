La Soluzione ♚ Viaggio di circumnavigazione

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Viaggio di circumnavigazione. PERIPLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su viaggio di circumnavigazione: Periplo significa, alla lettera, circumnavigazione (in greco pep, períplous). Si tratta di un genere nato intorno alla metà del VI secolo a.C. con scopi eminentemente pratici, quali la narrazione, in forma più o meno schematica, di un viaggio per mare e l'indicazione delle distanze tra i porti in base ad una misurazione detta "stadiasmo", in quanto misurata secondo la forma metrica dello stadio. In realtà, alcuni elementi dello stile dei peripli ricorrono anche nella poesia antica, da Omero ed Esiodo in avanti, come il fatto che l'unità di misura delle distanze sia spesso espressa in giorni e notti di navigazione, anziché in (più recenti) misure lineari, differenti da popolo a popolo.

