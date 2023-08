Stanno nella pisside - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stanno nella pisside. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTIE

Significato/Curiosita : Stanno nella pisside

Italiano, generalmente, si distingue tra pisside e ciborio. durante la celebrazione eucaristica la pisside con le ostie può essere deposta sull'altare... Le ostie ripiene sono dolci tipici della tradizione gastronomica di monte sant'angelo. le ostie ripiene sono composte da due cialde ovali di ostie, di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

