Servono per spolverare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Servono per spolverare' è 'Cenci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CENCI

ALTRE SOLUZIONI: STRACCI

Perché la soluzione è Cenci? I cenci sono strumenti utili per eliminare la polvere da superfici varie. Realizzati generalmente con tessuti morbidi, permettono di catturare lo sporco senza graffiare o danneggiare le superfici delicate. Utilizzati frequentemente in ambienti domestici, sono pratici e riutilizzabili, rendendo più semplice la pulizia quotidiana. La loro funzione principale è quella di rimuovere la polvere e mantenere l'ambiente pulito e ordinato. Sono indispensabili per una corretta manutenzione della casa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono per spolverare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Servono per spolverare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cenci

In presenza della definizione "Servono per spolverare", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono per spolverare" conferma che la soluzione 'Cenci' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cenci

C Como E Empoli N Napoli C Como I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono per spolverare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cenci' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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