Gli stracci per le pulizie nei cruciverba: la soluzione è Cenci

CENCI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Cenci più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cenci.

Perché la soluzione è Cenci? Gli stracci per le pulizie si riferiscono a quei pezzi di tessuto usati per pulire e asciugare, spesso fatti di cotone o microfibra. La parola cenci è un termine colloquiale e popolare che indica propriamente questi stracci usati quotidianamente, spesso in modo informale o anche come riciclo. In sostanza, rappresentano gli strumenti pratici e semplici per mantenere la casa pulita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Stracci per fare le pulizieStraccio per le pulizieVestiti di stracciStracciRicettacolo di stracci e scope

C Como

E Empoli

N Napoli

C Como

I Imola

