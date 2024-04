La Soluzione ♚ Noiosa trafila La definizione e la soluzione di 4 lettere: Noiosa trafila. ITER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su noiosa trafila: ITER (acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, inteso anche nel significato originale latino di "percorso" o "cammino") è un progetto internazionale che si propone di realizzare un reattore a fusione nucleare di tipo sperimentale, in grado di produrre un plasma di fusione con più potenza rispetto alla potenza elettrica richiesta a tutto l'impianto per riscaldare il plasma stesso. Il reattore è progettato per essere equivalente a un reattore di potenza zero (netto). Nello specifico, ITER è un reattore deuterio-trizio in cui il confinamento del plasma è ottenuto in un campo magnetico all'interno di una macchina denominata tokamak. Altre Definizioni con iter; noiosa; trafila; Una noiosa filastrocca; È sacro quello di Redipuglia; Noiosa cantilena; La trafila della pratica; La trafila delle pratiche; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Noiosa trafila

ITER

I

T

E

R

