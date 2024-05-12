La lunga trafila burocratica
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SOLUZIONE: ITER
Come completare la definizione
- Definizione: La lunga trafila burocratica
- Risposta: ITER
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: I___
- Inizia con: I
- Finisce con: R
Definizione: "La lunga trafila burocratica". Risposta: ITER. Lunghezza: 4 lettere. Schema utile: I___.
Perché la soluzione è Iter? L'ITER si riferisce al complesso e articolato percorso amministrativo necessario per ottenere approvazioni o permessi ufficiali. Questo processo coinvolge diverse fasi, documentazioni e controlli che devono essere rispettati per garantire la conformità alle norme vigenti. La sua lunghezza e complessità spesso rendono il procedimento faticoso e a volte frustrante per chi deve affrontarlo. La sua natura strutturata assicura però che tutte le procedure siano seguite correttamente, assicurando trasparenza e legalità.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La lunga trafila burocratica". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.
La lunga trafila burocratica: schema e soluzione enigmistica
In presenza della definizione "La lunga trafila burocratica", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La lunga trafila burocratica" conferma che la soluzione 'Iter' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Schemi utili per Iter
- Schema parole: 4
- La soluzione inizia con I
- La soluzione finisce con R
- Schema iniziale: I___
- Schema finale: ITER
Le 4 lettere della soluzione Iter
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La lunga trafila burocratica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Iter' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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