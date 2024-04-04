Si ingrana per partire

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si ingrana per partire' è 'Prima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRIMA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si ingrana per partire" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: MARCIA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si ingrana per partire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Prima? La parola indica il momento iniziale di un'azione o di un viaggio, quando si mette in moto un meccanismo o si dà il via a qualcosa. È quella fase che precede il movimento effettivo, simbolo di inizio e di avvio. Spesso si riferisce al primo elemento di una sequenza o di un ordine. La sua presenza è fondamentale per cominciare qualsiasi attività, rappresentando il punto di partenza.

Si ingrana per partire nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Prima

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si ingrana per partire" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si ingrana per partire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Prima:

P Padova R Roma I Imola M Milano A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si ingrana per partire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

