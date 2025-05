S ingrana per partire nei cruciverba: la soluzione è Prima

PRIMA

Altre soluzioni: MARCIA

Curiosità e Significato di "Prima"

La parola Prima è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Prima.

Perché la soluzione è Prima? Prima è un termine che indica il momento che precede un altro, spesso usato per sottolineare l'importanza di iniziare qualcosa o di prendere una decisione in anticipo. In molte situazioni, come nella vita quotidiana o nel lavoro, essere primi può significare avere un vantaggio o una priorità. Questo concetto ci invita a riflettere sull'importanza di agire tempestivamente e di non rimandare le nostre scelte.

Come si scrive la soluzione Prima

La definizione "S ingrana per partire" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

I Imola

M Milano

A Ancona

