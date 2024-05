La Soluzione ♚ Lo ignora l egoista

: PROSSIMO

Curiosità su Lo ignora l egoista: E colui che capeggia il gruppo dei favoriti. è un ragazzo presuntuoso, egoista e crudele. è molto bravo nell'uso delle spade e delle lance. sfrutterà... Prossimo è un termine che indica vicinanza o affinità, spaziale o temporale, a qualcuno o a qualcosa, spesso nel senso di "seguire", "venire dopo". In questo senso il "Prossimo" dell'Israelita storico era il "vicino": concetto estensibile anche a chi era autorizzato a vivere nel territorio israelitico, pur non essendo seguace dell'Ebraismo né adoratore di dei pagani. Nella teologia cristiana il termine "Prossimo" intende invece qualsiasi essere umano, anche tradizionalmente un nemico, verso cui esprimere la caritas additata come dovere da Gesù, spiegata nel Vangelo con la parabola del buon samaritano; il prossimo è colui che nell'immediato ...

