STATALI

Curiosità e Significato di Statali

La soluzione Statali di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Statali per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Statali? Statalì si riferisce a tutto ciò che riguarda lo Stato e le sue istituzioni. In particolare, indica gli impiegati dei ministeri e delle amministrazioni pubbliche, ovvero i dipendenti pubblici che lavorano per gestire e garantire il funzionamento della macchina statale. Sono figure fondamentali per il buon funzionamento del Paese e dei servizi pubblici. Quindi, si dice che sono statalì proprio perché appartengono allo Stato.

Come si scrive la soluzione Statali

Se "Gli impiegati dei ministeri" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O G S R A I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GIOSTRA" GIOSTRA

