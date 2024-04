La Soluzione ♚ Un frammento di DNA

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GENE

Curiosità su Un frammento di dna: un frammento di okazaki è un breve frammento di dna sintetizzato attraverso la catalizzazione dalle dna polimerasi (dna polimerasi iii) durante la replicazione... Un gene (AFI: /'ne/) in biologia molecolare e in genetica indica l'unità ereditaria fondamentale degli organismi viventi. Un gene è una sequenza nucleotidica di DNA che codifica la sequenza primaria di un prodotto genico finale, che può essere o un RNA strutturale o catalitico, oppure un polipeptide. Una definizione più concisa di gene, che tenga conto delle varie sfaccettature citate fino ad ora, è stata proposta da Mark Gerstein: "un gene è l'unione di sequenze genomiche che codificano per un set coerente di prodotti funzionali potenzialmente sovrapponibili".

