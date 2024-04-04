Le dilata uno starnuto

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le dilata uno starnuto' è 'Nari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NARI

ALTRE SOLUZIONI: NARICI

Perché la soluzione è Nari? La voce NARI si riferisce a un suono acuto e improvviso, spesso associato a un'azione di forte espulsione d'aria come uno starnuto. Quando si verifica uno starnuto, le vie respiratorie si contraggono rapidamente, producendo un suono caratteristico che può essere descritto come un'espulsione sonora. Questa reazione naturale, spesso accompagnata da un rumore brusco, rappresenta un meccanismo di difesa del corpo contro agenti irritanti. La voce NARI esprime proprio questa intensa emissione sonora nel momento di uno starnuto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le dilata uno starnuto". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Le dilata uno starnuto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nari

Se la definizione "Le dilata uno starnuto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le dilata uno starnuto" conferma che la soluzione 'Nari' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nari

N Napoli A Ancona R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le dilata uno starnuto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nari' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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