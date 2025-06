Non frazionata nei cruciverba: la soluzione è Intera

INTERA

Curiosità e Significato... La soluzione Intera di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Intera per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Intera? Non frazionata indica qualcosa che rimane intera, senza essere divisa o suddivisa in parti più piccole. È un termine spesso usato per descrivere oggetti, quantità o concetti che mantengono la loro integrità originale, senza essere frammentati. In molte situazioni, preferiamo soluzioni o elementi interi per garantire completezza e semplicità, rendendo tutto più chiaro e immediato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Frazionata

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N A E T C O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENOTECA" ENOTECA

