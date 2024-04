La Soluzione ♚ Si abbrevia con una S

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Si abbrevia con una S. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SAN

Curiosità su Si abbrevia con una s: abbrevia grammo, unità di misura si della massa g era il simbolo del gauss, una vecchia unità di misura del campo magnetico g – simbolo che abbrevia giga...

