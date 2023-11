La definizione e la soluzione di: Dirige l azienda agricola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Dirige l azienda agricola

Proprietà di tutti o di alcuni fattori produttivi. un imprenditore che dirige più aziende di successo è detto magnate degli affari o tycoon in lingua inglese... Fattore (fattore produttivo) – in economia, ogni bene o servizio usato da un'azienda nella sua produzione Fattore – in matematica, termine di una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il Vigile del Fuoco lo dirige sull incendio; dirige le preghiere nella moschea; Lo dirige un leader; dirige un reparto d ospedale; L azienda che cura le strade; Un consulente d azienda ; Proprietà dell azienda ; Si lancia su un azienda in Borsa; Società Semplice agricola ; Era una cooperativa agricola sovietica; Capanna agricola sarda; Un operazione agricola ;

