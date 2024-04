La Soluzione ♚ La moneta venezuelana La definizione e la soluzione di 7 lettere: La moneta venezuelana. BOLIVAR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su la moneta venezuelana: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios de Aguirre, Ponte-Andrade y Blanco, noto semplicemente come Simón Bolívar (Caracas, 24 luglio 1783 – Santa Marta, 17 dicembre 1830), è stato un generale, patriota e rivoluzionario venezuelano; fu insignito del titolo onorifico di Libertador (Liberatore) in ragione del suo decisivo contributo all'indipendenza di Bolivia, Colombia, Perù e Venezuela. Fu, inoltre, presidente delle Repubbliche di Colombia, Venezuela, Bolivia e Perù. È considerato, insieme a José de San Martín, uno dei personaggi più rappresentativi della storia dell'America Latina. Altre Definizioni con bolivar; moneta; venezuelana; Si chiede lanciando una moneta; La moneta dei Romeni; Città venezuelana; Cerca altre soluzioni cruciverba

BOLIVAR

