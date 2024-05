La Soluzione ♚ La moneta dei Romeni

: LEU

Curiosità su La moneta dei romeni: Per evitarne la contraffazione. nel secolo xvii, negli stati romeni si usava come valuta il tallero olandese (löwenthaler). tale moneta raffigurava un... Il leu romeno (plurale lei; codice ISO 4217: RON) è la moneta ufficiale della Romania, utilizzato dalla fondazione della Banca Nazionale Rumena nel 1880. Ciascun leu è diviso in 100 bani (singolare ban). Il governo aveva inizialmente fissato al 2019 il passaggio all'euro come valuta ufficiale. Sviluppi più recenti hanno spostato in avanti la data del possibile ingresso del sistema economico rumeno nella zona euro, verosimilmente al 2024. Le banconote sono difficilmente distruttibili per evitarne la contraffazione.

